傳美重估對中關稅措施 北京批美挑釁致台海危機

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（中央社記者沈朋達台北11日電）中共圍台軍演致美國總統拜登未決定是否調整中國商品關稅。中國外交部發言人汪文斌今天稱，台海局勢緊張的因果一清二楚，美眾院議長裴洛西訪台「性質惡劣」，美國是挑釁者。

陸媒澎湃新聞報導，汪文斌今天在外交部例行記者會中回答相關提問時作上述表示。

汪文斌表示，中方已多次指出，貿易戰沒有贏家，美國單邊加徵關稅不利於美國、不利於中國，也不利於世界，應盡早取消關稅。

他又稱，當前台海局勢緊張的前因後果一清二楚，是非曲直一目了然，批評美國是「主動挑釁者和危機製造者」，應認清裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的「惡劣性質」，反思因此造成的嚴重後果，立即糾正錯誤。

他要美國別指望中國拿自己的「核心利益」交易，應回到「一個中國原則」和中美3個聯合公報上。

路透社（Reuters）10日引述知情人士報導，中國對台軍演使美國拜登政府需重新考量是否撤銷部分對中國商品的關稅，或加徵其他關稅。華府一方面不想採被北京視為升高情勢的作為，另一方面也不願被認為退縮。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）接受美媒訪問時，也說裴洛西訪台使地緣政治情勢「格外複雜」，拜登須對中國關稅議題謹慎以對。

美國在前總統川普（Donald Trump）任內對中國啟動多輪加徵關稅措施，大打貿易戰。近期美國國內通貨膨漲嚴重，美媒多次引述消息稱，拜登考慮取消部分對中國加徵的關稅，但華府的不同部門對此仍有歧見。（編輯：張淑伶）1110811