布林肯非洲行 盧安達與鄰國緊張關係和人權受矚目

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（中央社盧安達基加利11日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天與盧安達總統卡加米會談，倡議人士要求他就人權紀錄，以及疑似支持鄰國剛果民主共和國叛軍，對卡加米施壓。

法新社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）剛結束訪問非洲行程，布林肯（Antony Blinken）隨後就到訪。他昨天深夜抵非洲3國行最後一站盧安達。

華府在烏克蘭戰爭議題上與莫斯科對立，非洲國家大體上迴避支持美方立場。布林肯此行強調與非洲大陸的「平等」夥伴關係，想要拉攏非洲國家。

法新社上週看到一項為聯合國進行、未發表的獨立調查報告，報告指出，盧安達軍隊在剛果民主共和國境內攻擊士兵，並且對主要為圖西族（Tutsi）組成的叛軍組織「3月23日運動」（M23）提供幫助。

M23近數月來已經在剛果民主共和國東部奪取大片土地，引發基加利（Kigali）當局和金夏沙 （Kinshasa）當局緊張升高。金夏沙一再指控卡加米（Paul Kagame）政府支持惡名昭彰的M23民兵。基加利、金夏沙分別為盧安達和剛果民主共和國首都。

布林肯9日訪剛果民主共和國期間指出，「可信報告稱盧安達支持M23，美國對此非常擔心」。他並表示，會與卡加米討論此事。基加利當局對於有關說法始終予以否認。

盧安達1994年發生種族滅絕，胡圖族（Hutus）遭控對圖西族進行大屠殺。自從盧安達胡圖族人大規模抵達剛果民主共和國東部以來，兩國關係就一直處於緊張狀態。

布林肯料也將敦促釋放電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）英雄主角的原型魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）。1994年盧安達種族滅絕期間，魯塞薩巴奇納在一家飯店擔任經理，為逾1200名盧安達人提供庇護，拯救了他們的生命，後來他流亡海外1/4世紀。

擁有美國永久居留權的魯塞薩巴奇納嚴詞抨擊卡加米，去年遭以恐怖主義罪名重判25年徒刑。美國國務院5月曾表示，魯塞薩巴奇納遭到基加利「不當拘押」。

人權觀察（Human Rights Watch）8日在聲明中呼籲布林肯「緊急地表達基加利政府在盧安達國境內外進行鎮壓與侵害，將會面臨後果」，敦促布林肯「凸顯系統性侵犯人權行為，包括在國內外對政敵和公民社會進行的鎮壓」。

68歲魯塞薩巴奇納的家屬在聲明中指出，期盼布林肯對本案的「直接參與」將有助於結束他們的「夢魘」。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110811