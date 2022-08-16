日相岸田二戰結束日致詞 時隔3年再提歷史教訓

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8月15日是第二次世界大戰結束日，東京新聞分析日本首相岸田文雄週年致詞內容指出，雖然時隔3年再度在致詞中加入「歷史教訓」。（共同社）

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（中央社東京16日綜合外電報導）8月15日是第二次世界大戰結束日，東京新聞今天分析日本首相岸田文雄週年致詞內容指出，雖然時隔3年再度在致詞中加入「歷史教訓」，但多數內容仍沿襲前政府說法。

岸田15日出席上任後首度舉行的全國戰歿者追悼儀式並致詞，雖然可以從時隔3年再度提到「歷史教訓」看到他的堅持，但他未提到反省對亞洲各國的加害責任，甚至連自己身為原爆地廣島選出的政治人物，也沒有提到過去反覆主張的「無核武世界」。

岸田致詞說，「內心深刻銘記歷史的教訓，為世界的和平與繁榮竭盡心力」。

分析指出，日本首相從2020年起未在致詞時觸及二次大戰是「歷史教訓」，岸田今年再度提到，可說讓面對歷史決心的表現「復活」。

岸田在自民黨內率領的派閥「宏池會」（通稱岸田派）是立場穩健的鴿派。他在2020年出版的著作中說明，「包括我在內的宏池會每一個人，都對和平憲法有著強烈堅持」。

相較前首相安倍晉三以「重視和平的國家」等說法來宣揚二次大戰後的日本進程，岸田直接表明「和平國家」的說法，反映出他的想法。

不過，岸田這次致詞大部分內容沿襲前首相安倍與菅義偉說法，透露出他強烈顧慮黨內保守派代表人物安倍及其支持勢力。

最具象徵性的部分，就是岸田未觸及對亞洲各國的「加害」與「反省」。

日本從1990年代以來，歷屆政府致詞都會提到「給予重大損害與痛苦」、「代表國民表達深刻反省之意」等用語；但從安倍2012年底二度執政後，這種情況便不復見，至今已連續10年未再提到「反省」，今年更是與日皇德仁致詞時表明「深切反省」形成對比。

有關「加害」與「反省」，安倍2015年在戰後70週年談話時強調「不能讓我們的子孫背負持續道歉的宿命」；岸田這次未觸及這兩個語詞，可能會讓鄰近各國理解為他要繼承安倍路線。

日本首相過去致詞曾使用「誓言反戰」，也在安倍第2度執政後變了樣。安倍用「不再重蹈戰爭慘禍」來取代「誓言反戰」，岸田今年也承襲這樣的用法。

安倍過去為了讓同意行使集體自衛權正當化，在致詞時曾使用外交安全保障基本方針「積極的和平主義」，今年也被岸田沿用。

不過，令人意外的是，岸田雖然為包括在廣島及長崎因原子彈爆炸罹難的所有犧牲者祈求安息，卻沒有提到「無核武世界」。

侵略烏克蘭的俄羅斯展現不排除使用核武的態度，強化了核裁軍是當務之急的聲音。儘管岸田重申，持續訴求無核武世界的理想是「出身原爆地的我的誓言」，卻未出現在二次大戰結束日這樣重要的日子。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110816