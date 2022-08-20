派對新影片外流 再曝芬蘭總理與男歌手貼身熱舞

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（中央社赫爾辛基19日綜合外電報導）36歲芬蘭總理馬林參加派對熱舞，影片外流後挨轟，有人還懷疑她吸毒，她因此主動接受藥檢以自清。但今天又有新影片曝光，馬林在派對上與一名不是她丈夫的男子貼身跳舞。

法新社報導，馬林（Sanna Marin）今天在官邸告訴記者：「為了打消一切質疑，我今天接受了藥檢。」她說藥檢結果會在一週內出爐，也會立刻向媒體公布。

她不僅否認吸毒，還說沒看見派對上任何人使用毒品，但她承認當時有喝酒。馬林說：「我這一輩子，連年少的時候都從未碰過任何毒品。」

美國福斯新聞（Fox News）報導，今天流出的第2支影片可以看到，馬林與芬蘭流行男歌手歐拉維烏西維爾塔（Olavi Uusivirta）抱在一起跳舞，對方還俯身靠近她的臉。

已婚且育有一子的馬林，8月7日清晨4時被人目睹在芬蘭首都赫爾辛基的「俱樂部」（Klubi）夜店裡，雙臂環繞歐拉維烏西維爾塔。

新聞界人士推測，影片中歐拉維烏西維爾塔正在親吻馬林的脖子。但馬林否認，說對方當時要不是在她耳邊說話，就是與她親頰。

這位芬蘭總理說：「如果有人親我的臉頰，沒有什麼不適當的，也不是我無法處理或無法告訴我丈夫的事。」

澳洲新聞網（News.com.au）報導，一名當時在「俱樂部」的目擊者表示，他看到馬林與3名男子跳舞。馬林2020年8月與丈夫雷克南（Markus Raikkonen）結婚。

這位目擊者對芬蘭媒體Seiska爆料說：「她還坐在2名不同男子的大腿上。她把手放在一名男子身邊，那名男子輕輕握住她的手臂。」

馬林表示，對於那些將她卸下拘束的影片外流的人感到失望，且她也有權利跟其他人一樣放鬆。

但批評馬林的人說，她的職責重要到不能花時間尋歡作樂，尤其芬蘭正就加入北大西洋公約組織（NATO）一事與鄰國俄羅斯起摩擦。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110820