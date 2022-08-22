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西班牙東部野火火勢趨穩 當局撤消撤離令

2022/8/22 12:17
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（中央社馬德里21日綜合外電報導）西班牙消防人員今天穩住了延燒東部大片土地的野火，讓官員得以解除剩餘所有的撤離命令。

法新社報導，這場大火15日從瓦倫西亞（Valencia）貝希斯鎮（Bejis）附近開始燒起來，至今摧毀了超過2萬公頃土地，並導致大約2200人撤離。

地方內政首長布拉佛（Gabriela Bravo）告訴媒體，經飛機空中勘查，當地「不再有任何活性火線」，狀況可認定是「穩定下來了」。

消防人員說，風勢減低、夜間溫度稍涼，以及較高的濕度，讓他們得以控制住火勢。

但布拉佛審慎表示，天氣預測明天氣溫仍高，強風可能會重新點燃火勢。

瓦倫西亞地方政府首長浦格（Ximo Puig）今天稍早表示，其餘所有的撤離人員都可以返回住家。

他說：「現在是恢復正常的時候了，但要小心。」

由於大火威脅變小，地方官員昨天已解除了貝希斯和托拉斯（Toras）兩地的撤離令。

在一連串熱浪和長期乾旱影響下，西班牙今年來爆發近400起大火，摧毀超過28萬3000公頃的土地，是2021年總受損面積的3倍多。而鄰國葡萄牙一些地區同樣也遭受災害。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110822

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