德9歐元月票大眾運輸無限搭 總理考慮後續計畫

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（中央社柏林21日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，政府推出的9歐元無限搭的大眾運輸月票「非常成功」，有助因應飆升的通貨膨脹，並宣布會討論後續計畫。

路透社報導，德國聯合政府是由蕭茲所屬的社會民主黨（Social Democratic Party）、綠黨（Greens）及自由民主黨（Free Democrats）組成。當局推出的月票可在6到8月搭乘德國各地所有的地方和區域大眾運輸，為一系列幫助家家戶戶抗通膨的措施一環。

9歐元月票比柏林市中心地區86歐元月票便宜許多。

許多民眾敦促政府繼續這項計畫，但自由民主黨籍的財政部長林德納（Christian Lindner）曾說，這每年會花德國140億歐元，屆時就會沒經費投資教育等領域。

不過蕭茲說，月票的成功顯示許多民眾只是希望有一個更簡單的票務制度。

蕭茲表示，交通部長魏辛（Volker Wissing）將與負責地方運輸的16邦有關單位討論如何提升大眾運輸的舒適性、可用性，或許還有可負擔性。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1110822