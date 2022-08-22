更多編輯台推薦新聞：
蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼
國際

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日
國際

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍
兩岸

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍

余苑綺病逝／大腸直腸癌年輕化 醫：家族符合3條件風險高
生活

余苑綺病逝／大腸直腸癌年輕化 醫：家族符合3條件風險高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德9歐元月票大眾運輸無限搭 總理考慮後續計畫

2022/8/22 16:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林21日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，政府推出的9歐元無限搭的大眾運輸月票「非常成功」，有助因應飆升的通貨膨脹，並宣布會討論後續計畫。

路透社報導，德國聯合政府是由蕭茲所屬的社會民主黨（Social Democratic Party）、綠黨（Greens）及自由民主黨（Free Democrats）組成。當局推出的月票可在6到8月搭乘德國各地所有的地方和區域大眾運輸，為一系列幫助家家戶戶抗通膨的措施一環。

9歐元月票比柏林市中心地區86歐元月票便宜許多。

許多民眾敦促政府繼續這項計畫，但自由民主黨籍的財政部長林德納（Christian Lindner）曾說，這每年會花德國140億歐元，屆時就會沒經費投資教育等領域。

不過蕭茲說，月票的成功顯示許多民眾只是希望有一個更簡單的票務制度。

蕭茲表示，交通部長魏辛（Volker Wissing）將與負責地方運輸的16邦有關單位討論如何提升大眾運輸的舒適性、可用性，或許還有可負擔性。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1110822

蕭茲
謝志偉籲德國 增加訪台並加強對台軍事合作 巴勒斯坦主席指以色列種族屠殺 德總理事後抨擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族