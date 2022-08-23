美國加州祭嚴格限水令 金卡戴珊等明星屢犯遭警告

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）洛杉磯時報（Los Angeles Times）今天報導，金卡戴珊（Kim Kardashian）和席維斯史特龍等明星因屢次違反美國加州的限水令，遭當地水務局警告。

法新社報導，美國西部連續23年受乾旱所苦，人為導致的氣候變遷使情況更加惡化，南加州多數地區因而祭出用水限制，包含洛杉磯豪宅區卡拉巴薩斯（Calabasas）和遁丘（Hidden Hills）。

這兩處眾星雲集的豪宅區以綠油油的廣闊草坪，以及偌大的游泳池聞名，但超過2000位居民因驚人的用水量持續違反當地限水禁令，遭到當局警告。

報導指出，根據公共檔案法取得的通知，美國電視實境秀明星卡戴珊姐妹是6月被發通知的屢犯者之一。

金卡戴珊在遁丘的住宅，以及登記在金卡戴珊相關信託名下的相鄰地段，6月用水量共計超出限額87.8萬公升；而姐姐考特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）在附近的卡拉巴薩斯房產也超出限額約37.8萬公升。

出演電影「洛基」（Rocky）的席維斯史特龍（Sylvester Stallone）在遁丘的1800萬美元豪宅6月用水量為限額5倍以上；5月用水量也超出限額約73萬公升。

根據報導，喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）及前NBA球星韋德（Dwyane Wade）同為用水超量屢犯者。

屢犯者最初會被處以數百美元罰款，但不把這一點罰款看在眼裡、屢勸不聽的屋主，最終將被減少供水。

管理卡拉巴薩斯及遁丘等社區用水的拉斯維根斯水務局（Las Virgenes Municipal Water District）據報已在約20處房產的主要水閥裝設限水裝置。

洛杉磯居民近來開始以沙漠地區原生植物，取代缺乏灌溉的草坪。拉斯維根斯水務局發言人麥納特（Mike McNutt）表示，他期望名人能為大眾樹立榜樣。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：戴雅真）1110823