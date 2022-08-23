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俄軍恐在烏克蘭獨立日加強攻勢 美使館籲僑民速撤

2022/8/23 20:21
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（中央社基輔23日綜合外電報導）美國駐基輔大使館今天警告，俄羅斯計劃近日加強對烏克蘭民用基礎設施和政府機構的攻擊，呼籲美國公民透過各種可能方式「立即」離開烏克蘭。

法新社報導，本月24日是烏克蘭獨立31週年紀念日，也是俄烏戰爭滿6個月的日子。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已示警，俄國可能發動更多重大攻擊。

澤倫斯基表示：「俄國可能會嘗試做出一些特別可憎、殘忍的事情。」

有人猜測俄國可能會在烏克蘭紀念獨立週年時，讓馬立波（Mariupol）圍城期間被俘的烏克蘭戰士接受審判。

美國駐烏克蘭大使館今天發布最新安全警報表示：「根據國務院消息，俄方正加緊準備，以在未來數天內對烏克蘭民用基礎設施和政府機構發動攻擊。」使館敦促美國公民，若可能應立即撤離烏國。

為因應俄軍可能的行動，烏國首都基輔已下令禁止公眾集會；烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）也宣布23日晚間至25日上午實施宵禁。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110823

澤倫斯基
路透：美情報指稱俄國擬攻擊烏克蘭民用基礎設施 顧及異議人士弱勢族群 美拒絕全面禁俄國人入境
馬立波
NGO：衛星影像顯示烏克蘭遭俄軍占領區內墳地遽增 俄媒：亞速鋼鐵廠逾千烏守軍移至俄羅斯接受調查
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