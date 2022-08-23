泰國總理是否任期屆滿下台 憲法法院即將定奪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

泰國總理帕拉育（前）掌權滿8年，反對派呼籲他依自己推動制定的新憲法規定下台。（圖取自facebook.com/prayutofficial）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷23日綜合外電報導）泰國總理帕拉育掌權到今天屆滿8年，反對派呼籲他依自己推動制定的新憲法規定下台，並要求憲法法院裁定帕拉育任期何時結束，預計法官將在明天宣布是否受理此案。

法新社報導，在泰國舉行全國大選前的幾個月進行這次法律攤牌，勢將讓泰國面臨新的政治動盪。

反對派稱，帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的任期始於2014年5月他發動軍事政變並暫代總理，同年8月24日他正式出任總理。

這位68歲的前軍方將領歷經2020年反政府抗議浪潮、嚴重的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、經濟衰退和許多政治險境，始終緊抓權位不放，但現在，他所監督制定的憲法，正被用來對付他。

反對派稱，根據總理任期最多8年的規定，帕拉育明天就達到這一門檻。

泰國憲法法院法官明天若宣布受理此案，可以暫停帕拉育的職務。儘管結果尚不確定，許多觀察家認為憲法法院將做出有利於帕拉育的裁決。

帕拉育的支持者宣稱，他是從2017年，即軍方起草的現行憲法實施之日，或從他2019年贏得選舉，才開始擔任總理。

面對最新情勢，帕拉育似乎不為所動。他告訴反對派：「讓法院來決定。」隨後他出現國會外頭，向困惑的記者做出「很棒」的手勢。

過去20年泰國政局動盪，憲法法院在重要時刻扮演關鍵角色，好比撤銷2006年和2014年的大選結果。

納黎萱大學（Naresuan University）政治分析家魏圖基（Napisa Waitoolkiat）告訴法新社：「如果憲法法院判決有利於帕拉育，我不會感到驚訝。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110823