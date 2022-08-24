中韓建交30周年 習近平尹錫悅兩國總理互致賀函

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（中央社台北24日電）中國國家主席習近平今天與韓國總統尹錫悅互致賀函慶祝建交30周年。習近平在賀函中說，願與尹錫悅以此為新起點「排除干擾、夯實友好」；尹錫悅則說，盼雙方就加強供應鏈等領域實質合作。

同一天，中國國務院總理李克強也與韓國總理韓德洙互致賀電，都期許兩國能加強合作。

新華社報導，習近平說，中韓關係之所以能「取得輝煌發展成就」，在於雙方「堅持互尊互信，照顧彼此核心利益和重大關切，通過真誠溝通增進理解與信任」；在於雙方「堅持開放包容，攜手維護地區和平穩定，促進區域融合發展，維護國際關係基本準則」。這些寶貴經驗值得倍加珍惜和長期堅持。

習近平提到，他願與尹錫悅加強戰略溝通，引領中韓雙方以建交30周年為新起點，「把握大勢、排除干擾、夯實友好、聚焦合作」，共創兩國關係更加美好的未來，更好造福兩國和兩國人民。

根據報導，尹錫悅在賀函中說，希望雙方以相互尊重精神為基礎，探索新的合作方向，推動兩國關係朝著更加成熟健康的方向發展。

尹錫悅表示，希望韓中雙方密切高層交往，加強供應鏈等經濟安全及環境、氣候變化等領域實質性合作，推動取得兩國國民能切身感受到的成果。希望韓中建交30周年紀念活動能進一步促進兩國交流合作，深化兩國國民間的友誼。

至於李克強則在賀電中說，中方願與韓方一道，以建交30周年為新起點，推動中韓戰略合作伙伴關係健康穩定發展，取得新的更大成就；韓德洙則說，期待雙方進一步活躍高層交往，加強供應鏈、文化、環保等領域合作，加快推進兩國自貿協定第2階段談判，推動兩國關係實現更好發展。（編輯：邱國強/張淑伶）110824