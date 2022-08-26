馬克宏訪阿爾及利亞補裂痕 盼啟戰略雙贏合作新頁

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（中央社記者曾婷瑄巴黎25日專電）法國總統馬克宏大陣仗訪團今天抵達阿爾及利亞，受到熱烈歡迎。這趟訪程除了緩和兩國外交緊張、修補殖民回憶創傷外，更希望在國際動盪局勢下展開軍事、能源、經濟等戰略雙贏合作。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）25日率領7名部長在內的90人訪問團，當地時間下午2點半抵達首都阿爾及爾，展開為期3天且以重建雙邊關係為目的的訪問。

馬克宏時隔5年再度造訪，阿國總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）親自接機，現場演奏兩國國歌。馬克宏首先造訪紀念1954到1962年阿爾及利亞獨立戰爭殉國者的烈士紀念碑。訪團接著抵達總統府，進行雙邊領袖會晤。

馬克宏在其後的聯合記者會上表示，「我們有複雜、痛苦的共同歷史，它有時阻撓了我們看向未來」。同時他也宣布將召集雙方歷史學家，針對阿國132年殖民與戰爭史成立委員會，以便「沒有禁忌地」共同檢視這段時期的歷史。

身旁的塔布納則對「令人鼓舞的結果」感到欣慰。他強調雙方「邁步向前」以及「努力增進兩國關係」的決心，「我們希望這趟訪問能開啟與法國建立夥伴關係與合作的新展望」。

訪程正值阿爾及利亞宣布獨立60週年，但馬克宏出訪前表示，行程將聚焦「青年與未來」，包括會見阿爾及利亞年輕創業家。因此，法媒也以「3成記憶、7成未來」為此次訪問定調。

阿爾及利亞對馬克宏來訪持正面態度，認為馬克宏在連任後旋即到訪的選擇，不僅「認可阿爾及利亞在該區的關鍵角色」，也是「阿爾及利亞外交在國際舞台上的強勢回歸」。阿爾及利亞新聞社（APS）也指出，訪問展示了法國開啟雙方對等與利益平衡新關係的意願。

由於阿國與動盪的馬利（Mali）邊境長達數千公里，且俄、中國影響力滲透非洲，因此各界分析兩國關係修復有重要戰略意義。阿爾及利亞政治學者克迪迪爾（Mansour Kedidir）表示，鑑於北非不穩、沙赫爾（Sahel）地區衝突和俄烏戰爭，雙邊關係改善成為兩國「共同政治需求」。

此外，阿爾及利亞為非洲第一大、全球前10大天然氣生產國，在歐洲國家企圖減少對俄國天然氣依賴之際，能源議題顯得格外重要。儘管能源巨擘Engie執行長麥葛瑞格（Catherine MacGregor）也在代表團中，但法國總統府仍表明，天然氣並非此行目標，也不會藉此宣布重大合約或談判。

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阿爾及利亞創新能源委員會成員莫拉（Kamel Moula）表示，期盼雙方開創奠基在「投資與合作上的新合作模式」，以期達到「雙贏的夥伴關係」。

去年底「世界報」（Le Monde）揭露，馬克宏在公開場合質疑阿爾及利亞在法國入侵之前是否作為國家存在，並指責其竄改歷史、煽動「對法國仇恨」的「軍政體制」，使雙方關係頓時降至谷底。儘管近月內情況逐漸改善，但仍舊緊張，因此這次出訪在兩國開啟合作新頁上極具重要意義。（編輯：楊昭彥）1110826