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札波羅熱核廠恢復供電 澤倫斯基：依舊十分危險

2022/8/27 09:03
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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天說，札波羅熱核電廠遭砲擊，導致歐洲最大核電廠史上首度斷電，6座反應爐中的其中兩座現已重新連上電網，但核電廠情況還是「十分危險」。

路透社報導，頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）說，俄羅斯持續發動砲擊，導致烏東平民流離失所，有3/4人口逃離前線地區頓內茨克。同時，烏克蘭持續破壞俄羅斯連結到赫松（Kherson）附近南部前線的供應路線。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今晚表示，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠兩座還在運作的反應爐昨天完全中斷連結後，現在已重新連上電網，恢復供電。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間例行發表的談話中說：「我要強調，核電廠情況仍十分危險。」他肯定烏克蘭專家致力「避免最糟狀況發生」。

澤倫斯基說：「如果昨天的事件再度發生，代表核電廠要是再次與電網斷聯、俄羅斯做出任何動作，都可能導致反應爐中斷連結，這會再度讓札波羅熱核電廠瀕臨災難。」

俄羅斯今年2月揮軍入侵烏克蘭，3月掌控札波羅熱核電廠，但核電廠仍由烏克蘭國家核電公司的烏國技術人員操作。

俄羅斯與烏克蘭互控對方在核電廠附近發動砲擊，昨天附近一座燃煤發電廠的灰坑起火，導致核電廠與電網斷聯。

衛星影像顯示札波羅熱核電廠附近發生火災，但路透社無法證實起火原因。

澤倫斯基也重申，烏克蘭要求立即允許聯合國轄下國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）視察札波羅熱核電廠。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110827

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