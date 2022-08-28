川普帶文件回私宅 情報圈評估機密外洩國安風險

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）據路透社看到的信函，美國情報圈將評估前總統川普佛州寓所8日搜查行動所獲資料外洩的潛在國安風險。

美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）昨天致函聯邦眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席謝安達（Adam Schiff）和監督暨改革委員會（Committee on Oversight and Reform）主席馬洛尼（Carolyn Maloney）。

路透社報導，信中也說，司法部和國家情報總監辦公室正合作協助進行資料分級審查作業，包括那些在搜查行動中尋獲的資料。

謝安達和馬洛尼在聯合聲明中說，他們樂見政府已在「評估佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所的機密文件不當存放所造成的損害」。美國政治新聞機構Politico稍早報導這封信函的消息。

司法部昨天披露，部內在調查川普帶走白宮紀錄情事，認為他非法持有美國最需嚴格保衛的機密，包括一些涉及情報蒐集和秘密線民的文件。

海恩斯表示，國家情報總監辦公室也引領情報團隊評估相關文件外洩對國家安全產生的潛在風險，包括那些被查獲的文件。

川普發言人布多維奇（Taylor Budowich）指控謝安達魯莽對待美國情報，並聲稱民主黨「拿情報圈當武器，以選擇性和不實的洩密行動對付川普總統」。

司法部昨天公布大量刪節過的宣誓書，內容攸關聯邦調查局（FBI）本月8日搜查海湖俱樂部別墅的行動依據。FBI探員當時查扣了11組機密紀錄，包括部分標示為「絕對機密」的文件，一旦曝光，可能嚴重威脅國安。

一名未透露身分的FBI探員在宣誓書中表示，川普今年1月返還15箱政府紀錄給美國國家檔案局（U.S. National Archives）後，FBI檢視並發現184份含有國防資訊、「有機密標示」的文件。根據宣誓書內容，箱子裡的其他紀錄還有川普的手寫筆記。

謝安達和馬洛尼表示，司法部昨天公布的內容「證實了我們嚴重關切所在，擔憂海湖俱樂部存放的文件當中，含有可能影響線民安危的文件。情報圈迅速採取行動進行評估至關重要，必要的話須減輕造成的損害」。

海恩斯寫道，國家情報總監辦公室將與司法部密切合作，確保情報圈這波評估行動不會不當干預司法部正在進行的刑事調查。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110828