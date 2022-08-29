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西方企業出走加劇 瑞典愛立信將完全退出俄國市場

2022/8/29 20:19
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（中央社斯德哥爾摩/莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯「工商日報」（Kommersant）今天報導，瑞典電信設備業者愛立信（Ericsson）將在今年完全退出俄國市場並裁員。

路透社報導，愛立信今天表示，在完成對消費者的義務之際，公司未來幾個月將逐步減少在俄羅斯的業務活動。

愛立信指出，公司在俄國約有400名員工，將為受影響員工提供財務支持。今年4月，愛立信曾宣布，由於俄國入侵烏克蘭，將無限期暫停在俄國業務。

俄羅斯「工商日報」是首家報導愛立信將離開俄國市場的媒體。報導說，當地愛立信部分人員將轉往一家新公司，這家公司將由在俄國高層管理人員建立。

「工商日報」引述不具名電信業消息人士報導，愛立信斯德哥爾摩總公司上週已通知俄國分公司，將關閉俄國分公司，且在2022年底前裁員。

愛立信的芬蘭競爭對手諾基亞（Nokia）已宣布退出俄羅斯市場的決定，約有2000名員工受到影響。對於何時完全離開俄國市場，諾基亞未對記者詢問作出回應。

此外，美國戴爾科技公司（Dell Technologies）27日已表示，公司在8月中旬關閉俄羅斯辦公室後，目前已停止當地所有業務。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110829

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