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俄掌控烏南赫松地區副首長 自宅遭暗殺中彈身亡

2022/8/30 12:32（8/30 13:16 更新）
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（中央社莫斯科/基輔29日綜合外電報導）俄羅斯調查人員今天表示，一名背棄烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）轉而投效占領南部赫松地區（Kherson）俄軍的前副首長柯瓦勒夫已遭擊斃。

法新社報導，調查人員在通訊軟體Telegram上表示，赫松地區的軍民行政機構副首長柯瓦勒夫（Alexei Kovalev）中彈身亡。

他們說，柯瓦勒夫昨天在住家遭遇攻擊，還說一名與他同住的年輕女子也受害，但沒有提供進一步資訊。

「新聞週刊」（Newsweek）報導，赫松是自俄羅斯揮軍入侵以來，第一個落入俄軍手中的烏克蘭城市，在兩國爭奪赫松的控制權時，最近幾週傳出數起暗殺案。

33歲的柯瓦勒夫2019年當選赫松副首長，在烏克蘭國會加入澤倫斯基陣營。俄軍2月底揮軍烏克蘭並於3月3日占領有28萬人居住的赫松地區後，柯瓦勒夫加入入侵部隊並成為高階官員，6月曾躲過一次暗殺。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110830

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