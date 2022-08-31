美司法部：FBI搜川普豪宅時 幕僚或已藏妥文件

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國司法部今天表示，有證據指出，聯邦調查局（FBI）6月進入前總統川普佛州豪宅試圖拿回機密文件時，文件遭到蓄意藏匿，FBI才會展開空前的搜索行動。

檢察官今天在54頁的文件中列舉妨礙司法的證據，首次公開指控川普幕僚6月不實地指稱，川普2021年1月卸任後，已歸還他放在家中的所有政府檔案。

文件也披露，FBI幹員6月首次前往川普佛州豪宅「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）時，川普的律師「明確禁止政府人員打開或查看」1間儲藏室內「任何箱子裡的東西」。

「政府還提出證據指出，政府檔案可能遭到藏匿並搬離儲藏室，目的可能是為了阻撓政府調查。」

明天聯邦地區法院法官甘農（Aileen M. Cannon）將主持聆訊。她正在評量川普委任特別主事官的要求。

在特別敏感的案子中，有時會委任特別主事官來審查被沒收的資料，並確保調查人員不會檢查不須公開的資訊。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110831