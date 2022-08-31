德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

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在德國，無需高學歷也可能爬到權力頂峰，例如出身技職教育的現任國會議長巴斯（Bärbel Bas，中）。（德國國會/Tobias Koch提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年8月31日

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（中央社記者林育立柏林31日專電）台灣政壇傳出論文抄襲爭議，凸顯盲目追求學位的問題；相較之下，德國社會雖不這麼看重文憑，但新一屆的國會議員幾乎全都大學畢業，能否代表民意，近來在社會上引發議論。

德國去年9月舉行4年一度的聯邦議院選舉，選出736位議員。本屆國會的特色是年輕和多元，30歲以下議員多達47人，移民子女比例大幅增加到11%，女性比例也提升到35%。

連續執政16年的前總理梅克爾（Angela Merkel），隨著新國會誕生退出政壇，新國會組成的確反映社會開放和世代交替的趨勢。

然而，議員幾乎全都讀過大學，卻在德國社會引起不少議論。

在德國人的傳統觀念裡，技職生也能出頭天，社會看重的是實力和經驗，這點反映在不少企業高層出身技職教育；從人口來看，高達一半完成技職教育，大學畢業的比例不到2成。

而且不論是地方或聯邦層級的的選舉，一般來說選票上只有姓名、出生年、職業和黨籍，不見學歷，選民真正關心的是候選人能否代表他的利益，跟候選人學歷無關。

因此，在德國，沒有高學歷也能爬到權力頂峰，例如從1998年到2005年擔任外長的費雪（Joschka Fischer）連高中都沒讀完，開過計程車；現任國會議長巴斯（Bärbel Bas）出身技職教育，執政黨綠黨的主席朗恩（Ricarda Lang）最高學歷是高中，大學沒畢業就參政。

可是在國會，還是有高達87%的議員至少讀到大學畢業，議員教育程度不等同人民平均水準，選後德國輿論聚焦於此，這樣的國會到底能不能代表民意。

本業是汽車工人、2005年開始參政的議員尤拉托維契（Josip Juratovic）接受「德國之聲」（Deutsche Welle）訪問時說，自己對同樣階層人的想法及他們對政治的期待特別清楚，「議員應該要知道人民實際生活狀況，才可能立法」。

他自認在國會是少數，期待有更多真正了解窮人生活的人也能進入國會。

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新會期開議第一天，前國會議長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）因此提醒全體議員，雖然國會的組成比過去還多元，很難一對一反映人口的組成。

這位堪稱是德國最資深的政治人物建議新科議員，本來學財經法的也要研究農業問題，出身技職的也要推動長照保險改革，既然當上議員，就有必要在問政時忠實呈現多元觀點，不時檢討自己有沒有傾聽不同的意見。（編輯：高照芬）1110831