吸引外籍白領菁英長住 泰國長期居留可達10年

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（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）泰國政府提出長期居留簽證的新計畫，希望吸引有錢和有專業技術的外籍人士定居泰國。泰國投資促進委員會從9月1日起開始接受申請，外籍人士可申請一次10年的居留簽證以及工作證。

為了促進2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後的經濟發展，並讓泰國成為區域的投資樞紐中心，泰國內閣日前通過長期居留計畫（Long Term Resident, LTR），預計吸引的4類族群包括富有人士、富有退休人士、在泰國遠距工作的專業人士及高技術專業人士。

富有人士為在泰國擁有100萬美元的資產和投資的人士；赴有退休人士為50歲以上擁有一定資產的人士；在泰國遠距工作的專業人士為能夠遠距替知名公司工作的人士；高技術專業人士為在重點產業、研究中心、高等教育機構、特殊訓練中心或泰國政府單位工作的人士。

泰國投資促進委員會（Thailand Board of Investment）昨天宣布，從9月1日起開始接受外籍人士透過這項長期居留計畫申請長期居留簽證。

外籍人士可申請一次10年的居留簽證以及工作證；不必每90天都要到移民局報到，改為一年一次；高技術專業人士的個人所得稅稅率上限17%；富有人士、富有退休人士、可以在泰國遠距工作的專業人士海外所得免繳稅。

而申請到長期居留簽證的外籍人士可以申請工作證，一個人最高可以有4個依親簽證的名額，包括配偶和20歲以下的子女。（編輯：黃自強）1110902