聯合國新疆報告指重大侵犯人權 土耳其：證實疑慮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡9日專電）聯合國（UN）報告指出，中國在新疆的行為「可能」構成國際罪行，尤其是違反人道罪。土耳其外交部表示，這份報告「證實了土耳其及國際社會表達的疑慮」。

對土耳其而言，維吾爾人在中國新疆維族自治區遭到壓迫是敏感議題。土耳其也被視為維吾爾人逃離中國迫害的避風港。聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）頂住北京強大壓力，8月31日發布新疆報告後，土國立場備受關注。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其外交部發言人比爾吉奇（Tanju Bilgic）昨天發布相關聲明表示，重要的是，認知到（acknowledge）報告的調查結果及評估。

聯合國這份48頁的報告指出，從中國政府應用各項反恐和反「極端主義」策略的脈絡看來，新疆「出現重大侵犯人權情事」。

報告稱，「有可信跡象顯示，自2017年強制執行家庭計畫政策以來，生育權便遭到侵犯」。欠缺政府數據情況下，「很難針對目前政策執行狀況，與相關生育權遭侵犯的全貌做出結論」。

比爾吉奇說，「在我們與中國政府的雙邊接觸及國際平台，尤其是聯合國，都強調土耳其對維吾爾突厥人福利及和平生活、保護他們的基本權利及自由的期待及敏感性」。

中國常駐聯合國代表張軍昨天發布影片表示，拒絕接受聯合國「所謂的涉疆評估」。「我們堅決反對這樣的報告。眾所周知，所謂新疆問題完全是出於政治動機編造的謊言，目的是破壞中國穩定，阻礙中國發展」。

他警告，聯合國人權事務高級專員應保持獨立，避免干涉中國內政。

除了土耳其外交部對這份延宕多時的新疆報告表態外，國會近期也觸及相關議題。「每日晨報」（Daily Sabah）報導，土耳其國會議長謝托普（Mustafa Sentop）近日與中國全國人大常委會委員長栗戰書舉行視訊會議時指出，土耳其人與維吾爾突厥人有民族、宗教及文化上的連結，在這個議題上的立場明確、真誠且合乎道德。

謝托普說，希望通過建立國會間的定期對話和增加互訪，進一步強化雙邊關係。「我們需要使我們與中國的雙邊貿易更加平衡，結構更具可續性。我們希望中國增加在土耳其的投資」。

他表示，「我們相信，一個公正的新世界是可能的，在這個世界中，各方奉行國際法，落實和平及正義，所有國家及人民共享繁榮。我很高興聽到我們就此達成一致立場。為了使兩國關係更長久，我們應該致力發展雙向國會關係」。

謝托普也於會中強調，維吾爾議題對土耳其相當重要。

他說，「我們不能理解利用我們生活在他國領土的相關社群，來干涉有關國家的內政。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝托普表示，「我們把這些人視為他們國家與我們國家間的橋樑，是發展合作及關係的機會，我們將繼續推動這樣的政策。我們希望我們的同胞能在所居住的國家中，過著和平、安寧及繁榮的生活，在人權基礎上享有權利及自由，並作為受人敬重的國民，為他們所居住的國家貢獻」。

土耳其外交部曾於2019年痛批中國對新疆維吾爾人的暴行，強調「中國當局對維吾爾突厥人有系統的同化政策是人類嚴重恥辱」、「超過100萬維吾爾突厥人被任意逮捕，在集中營和監獄中遭到酷刑和政治洗腦，這已不再是秘密」。（編輯：韋樞）1110909