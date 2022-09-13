馬斯克前女友拍賣交往紀念物 簽名生日卡最搶手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

世界首富科技鉅子馬斯克大學時期的女友葛溫正在拍賣他們交往時的老照片和紀念物。圖為其中一張馬斯克在賓州大學時的照片。（圖取自RR AUCTION網頁rrauction.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周世惠舊金山12日專電）世界首富科技鉅子馬斯克（Elon Musk）大學時期的前女友葛溫正在拍賣他們交往時的老照片和紀念物，其中一張馬斯克簽名的生日卡競標價已達1萬美元（約新台幣31萬元）。

根據協助這樁拍賣的RR網站上的資料，葛溫（Jennifer Gwynne）是電動車特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克在賓州大學就讀時的女友，開放競標的照片和紀念物都詳述了背後的故事。

兩人在1994年交往，他們當時是大學宿舍的學生顧問，大學畢業後，馬斯克前往加州就讀史丹佛大學博士班，入學兩天後，他就離校展開創業生涯的第一家公司Zip2，提供網路版本的商家名冊與電話號碼。

根據葛溫的說法，馬斯克不擅長遠距離戀愛，「認為講電話浪費時間」，有一次她探訪馬斯克、從舊金山返回東岸的家之後，兩人同意分手。

葛溫拍賣的18張照片中，可以看到馬斯克在賓州大學念物理及經濟系時的青春年華，像是凌亂的電腦桌前嚴肅工作的模樣、在宿舍搞笑作樂的動作，以及兩人感情好時的牽手照。另有一張馬斯克簽名的生日卡和項鍊禮物。

這張簽名的生日卡是所有葛溫拍賣物中目前競標價格最高者，已超過1萬美元，而馬斯克送給這位前女友的一條項鍊，標價超過7000美元。相關物品8月12日上網競標，結標日期為9月14日。

生日卡上面寫著「生日快樂，珍妮佛（小名Boo-Boo），愛你的伊隆（馬斯克的名字）」。拍賣公司說，那條祖母綠項鍊來自馬斯克父親埃羅爾（Errol）的礦田，埃羅爾是南非的房地產開發商與工程師。

這張簽名的生日卡是所有葛溫拍賣物中目前競標價格最高者，已超過1萬美元。（圖取自RR AUCTION網頁rrauction.com）

當年這對大學情侶在1994年耶誕假期到加拿大多倫多拜訪馬斯克母親時，馬斯克給了她這份禮物。葛溫說她自己沒有帶耶誕禮物互贈，因此馬斯克把這條項鍊當成是提前給葛溫的生日禮物。

葛溫表示，她斷斷續續戴著這條項鍊幾年，但過去10年，項鍊幾乎都躺在她的珠寶盒，當然總會勾起她與馬斯克的舊情。葛溫曾對外表示，她為了幫繼子籌學費因而決定拍賣這些物品。

把舊情人致贈的禮物與回憶拿來拍賣的做法，馬斯克目前並未評論。打著「馬斯克」名號的物品，像是他在大學時幫忙批改的考卷、簽名鈔票等，相繼被搬到網上拍賣，讓原本的持有者大賺一筆。（編輯：林憬屏）1110913