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前資安主管爆料後 推特再接馬斯克終止收購函

2022/8/30 23:35
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（中央社紐約30日綜合外電報導）全球首富馬斯克（Elon Musk）再次對社群媒體巨擘推特（Twitter）發出終止收購函。他稍早向法院要求傳喚推特吹哨者前資安主管扎特科，尋求推特計算垃圾帳號方式相關文件。

路透社報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克7月放棄以440億美元收購推特的計畫，所舉理由是推特在垃圾帳號或機器人帳號的真實數量上，誤導他及監管機關。

根據馬斯克29日向法院提交的文件，他尋求曾任推特資安主管的扎特科（Peiter Zatko）提供證詞，主要是關於推持計算垃圾帳號的方法。

扎特科本身是一位知名駭客，駭客名是Mudge。他的舉發信上週曝光，內容指稱推特妄稱有堅實的資安計畫，以及推特重視用戶數成長甚過減少垃圾帳號。

消息曝光後，馬斯克的律師團隊表示，推特在7月8日之前就已經知道扎特科指稱某些事實，但推特卻未對他們坦白；如今這些指控公諸於世，為馬斯克終止收購提供更多且明顯的依據。

美國德拉瓦州衡平法院預定10月17日就本案展開5天審訊。

馬斯克希望終止收購案，推特則要求衡平法院首席法官麥考米克（Kathaleen McCormick）命令對方以先前同意的每股54.20美元價格收購。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110830

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