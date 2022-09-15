歐盟籲別挑疫苗 速打追加劑防秋季疫情

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（中央社法蘭克福14日綜合外電報導）歐洲的COVID-19秋季疫情預料將升溫，歐盟藥品管理局執行主任庫克今天接受路透社訪問時說，歐洲民眾接下來幾個月應接種COVID-19追加劑，只要有疫苗施打就該接種。

除原本的COVID-19疫苗外，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）最近幾週也批准數款針對Omicron變異株研發的疫苗。

庫克（Emer Cooke）說：「在歐洲採取的方法是提供多重選擇，因為我們了解不同會員國間，需求各有不同。」並說歐洲各國可能會在不同時間實施疫苗施打計畫，或是併同流感疫苗一同推廣接種。

庫克說，民眾可能有機會挑選想打的追加劑，「但不容否認，很大因素仍取決於所在地區能拿到的疫苗種類」還說她想傳達的訊息，是希望民眾對政府提供的疫苗要有信心。

然而，德國家庭醫師協會主席懷格特（Ulrich Weigeldt）9日接受「經濟週刊」（WirtschaftsWoche）訪問時，對當局批准兩款針對不同變異株改良的疫苗提出批評。他說：「病患很困惑，對新款疫苗有很多疑問。」

歐盟藥管局起初批准所謂的二價疫苗，針對者是Omicron的BA.1變異株與最早的原始株，研發商包括美國莫德納（Moderna），及輝瑞（Pfizer）/BioNTech的產品。

接著，歐盟藥管局12日又建議可施打另一款輝瑞/BNT針對當前流行BA.4及BA.5變異株所研發的追加劑。

歐盟藥管局說，儘管針對BA.4/5追加劑仍在進行人體實驗，但基於實驗室分析及民眾身上實驗BA.1疫苗得出令人鼓舞的結論，因此批准針對BA.4/5的疫苗。

相較之下，美國食品暨藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）堅持獨尊針對BA.4及BA.5的疫苗。最近幾週，輝瑞/BNT與莫德納針對原始株與BA.4/5的次世代疫苗獲美國核准使用。

各界擔憂接種最新追加劑的民眾可能不多。拜第一代疫苗大致成功之賜，民眾對COVID-19的憂心程度已大減。

專家也擔憂民眾可能已對接種疫苗感到倦怠，更不想打追加劑；對某些人而言，這會是他們的第4甚至第5劑。

根據歐洲疾病預防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC）彙整的數據，追加劑接種率已大幅下滑。

根據歐洲疾管中心，60歲以上者與18到59歲民眾的第一次追加劑施打率分別為83.9%與64.8%，但第2次追加劑的接種率分別降至15.1%與7.8%。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110915