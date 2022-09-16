COVID變異株演化 WHO建議不再使用早期兩藥物

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）世界衛生組織不再推薦使用Sotrovimab和casirivimab-imdevimab兩種抗體療法來對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病），主因變異株Omicron及最新變種可能已讓這些藥物過時。

這是COVID-19疫情早期首批發展出來的兩種藥物，能經由與新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的棘蛋白結合，中和病毒感染細胞的能力。

此後病毒已經演進，越來越多的實驗室試驗證據顯示，Sotrovimab及casirivimab-imdevimab兩種療法在臨床上對抗最新版本病毒的成效有限。這兩種藥物也失去了美國衛生監管機構的青睞。

世衛專家今天表示，他們強烈建議不要對COVID-19患者使用這兩種藥物來治療，推翻了世衛早前有條件支持使用這些藥物的建議。這些建議發布於「英國醫學期刊」（British Medical Journal）。

葛蘭素史克藥廠（GSK.L）和合作夥伴Vir Biotechnology研發的Sotrovimab藥物，創造了數以十億計美元銷售業績，成為這家英國藥廠去年頂尖暢銷藥品之一，但今年4月被美國食品暨藥物管理局（FDA）撤出美國市場。

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倫敦國王學院（King's College London）藥物醫學客座教授沃德（Penny Ward）表示，由於美國早在今年2月就開始質疑Sotrovimab對Omicron變異株的臨床療效，世衛如今確認來得有點晚。

此外，美國雷傑納隆藥廠（Regeneron）和合作夥伴羅氏藥廠（ROG.S）的抗體雞尾酒療法casirivimab-imdevimab同樣創造了數以十億計美元的銷售額，也是這家美國藥廠去年賣得最好的產品之一。（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1110916