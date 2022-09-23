維持關鍵產業 俄動員令豁免部分科技金融新聞人員

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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭21日頒布軍事動員令，以加強對烏克蘭的戰事。俄國國防部今天表示，部分高科技和金融業人士以及官方媒體記者，將不會受到徵召。

克里姆林宮稱這次頒布的命令是「局部動員」。俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）本週稍早曾表示，軍方尋求徵召額外30萬人投入俄烏戰爭。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，官方動員令當中，含有徵召人數的條款是保密不公開的。

他否認俄羅斯獨立媒體「新報」（Novaya Gazeta）昨天的報導，當中引述一名俄國官方消息人士說法，稱克里姆林宮實際上要徵召最多100萬人投入戰事。

路透社報導，這是俄羅斯自二戰後首次啟動軍事動員。俄國國防部表示，為了確保「特定高科技產業」以及「俄羅斯金融體系」的運作不受影響，在這些重大產業工作的部分員工將不會被徵召。

俄羅斯國防部在聲明中說，特例適用於一些資訊科技（IT）人員、電信員工、金融從業人員，以及具有「系統重要性」媒體機構的部分工作人員。

聲明指出，相關企業主管應該列出符合條件的員工清單，以便將他們排除在徵召行列外。（譯者:張欣瑜/核稿:張正芊）1110923