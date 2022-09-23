更多編輯台推薦新聞：
鄰近小行星塵埃中發現水 為地球生命起源提供線索
科技

鄰近小行星塵埃中發現水 為地球生命起源提供線索

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看
生活

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285
首頁 / 國際

維持關鍵產業 俄動員令豁免部分科技金融新聞人員

2022/9/23 22:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭21日頒布軍事動員令，以加強對烏克蘭的戰事。俄國國防部今天表示，部分高科技和金融業人士以及官方媒體記者，將不會受到徵召。

克里姆林宮稱這次頒布的命令是「局部動員」。俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）本週稍早曾表示，軍方尋求徵召額外30萬人投入俄烏戰爭。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，官方動員令當中，含有徵召人數的條款是保密不公開的。

他否認俄羅斯獨立媒體「新報」（Novaya Gazeta）昨天的報導，當中引述一名俄國官方消息人士說法，稱克里姆林宮實際上要徵召最多100萬人投入戰事。

路透社報導，這是俄羅斯自二戰後首次啟動軍事動員。俄國國防部表示，為了確保「特定高科技產業」以及「俄羅斯金融體系」的運作不受影響，在這些重大產業工作的部分員工將不會被徵召。

俄羅斯國防部在聲明中說，特例適用於一些資訊科技（IT）人員、電信員工、金融從業人員，以及具有「系統重要性」媒體機構的部分工作人員。

聲明指出，相關企業主管應該列出符合條件的員工清單，以便將他們排除在徵召行列外。（譯者:張欣瑜/核稿:張正芊）1110923

培斯科夫
傳俄國符合動員年齡男性逃亡潮 克宮稱報導誇大 頓內茨克控烏軍攻擊平民 俄駁斥戰爭罪行指控
蒲亭
華郵：美國已私下警告俄羅斯若動核武後果嚴重 蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄徵兵動員引發逃亡潮 烏克蘭親俄地區展開入俄公投