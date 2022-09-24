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世銀總裁避談暖化是否人為惹議 白宮加入圍剿

2022/9/24 13:05
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）因避答有關人為溫室氣體排放影響全球暖化的問題，正飽受各界對他否認氣候變遷的批評；白宮今天也加入圍剿。

法新社報導，美籍的馬爾帕斯在各界抨擊下，仍否認他可能因騷動而辭職，近日數度澄清自己的立場。

他今天接受美國媒體Politico訪問時說：「聽著，人為活動造成的溫室氣體排放歸入氣候變遷因素，導致氣候變遷。」他也堅稱沒有任何一個世銀成員國要他去職，他也沒有要辭職。

他說：「我們的職責、世界的職責，是把能產生實質影響的計畫和資金整合起來。」

馬爾帕斯曾在美國多任共和黨籍總統手下擔任官職；2019年獲時任總統川普提名掌理世銀；眾所周知的是川普自己就再三質疑氣候變遷背後的科學論據。

氣候社運人士曾呼籲拔除馬爾帕斯的世銀總裁職務，理由是他因應氣候危機的方法失當。

馬爾帕斯本週稍早在「紐約時報」舉辦的活動上，被問到美國前副總統高爾（Al Gore）說他是氣候變遷否定論者時，數度拒絕表明自己是否覺得人為碳排放促成暖化，僅說「我不是科學家」。在這之後，要他下台的呼聲驟然拉高。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在簡報會說：「我們譴責（世銀）總裁的說法。」

尚皮耶說：「我們期望世界銀行（在因應氣候危機方面）擔任全球領頭羊」；她還說美國財政部「過去和未來都會繼續向世銀領導階層明確表達此一期望」。

馬爾帕斯在爭議爆發後一直試圖彌補，他昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，明確承認促使氣候暖化的溫室氣體排放是「源自人為，包括化石燃料、甲烷、農業用途和工業用途」。

他告訴CNN：「我不是氣候變遷否定論者。」還說他的言論被曲解，有時「不太擅長傳達」自己的想法。

但爭議目前還沒有偃旗息鼓的跡象。美國「憂思科學家聯盟」（Union of Concerned Scientists）是最新一個呼籲立即撤換馬爾帕斯的組織。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110924

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