颱風肆虐 日本靜岡近2500屋泡水、逾5萬戶停水

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（中央社東京25日綜合外電報導）今年第15號颱風塔拉斯為日本靜岡縣帶來破紀錄大雨釀災，已知造成2死1失聯、近2500棟建築物泡水，及約5萬5000個家戶停水的災情。

日本放送協會（NHK）報導，靜岡縣政府表示，塔拉斯肆虐造成縣內2人死亡、1人下落不明。根據相關單位統計，截至今天上午6時止，靜岡縣內12個市町總計有2458棟建築物泡水。

靜岡市清水區用來供應民生用水的興津川，取水口被漂流木等物體堵塞無法取水，造成當地約5萬5000個家戶從9月24日白天開始就持續停水。

當地政府除設置暫時取水站供民眾前往取水外，海上保安廳今天上午也派遣巡邏船泊靠清水區一處河川出海口旁提供用水。

受到靜岡市政府的請求，愛知縣、岐阜縣及三重縣內部分地方政府，總計已派遣10輛給水車前往靜岡市協助供水。

靜岡市相關單位雖然持續清除堵塞在興津川取水口的土石及漂流木等，目前仍不清楚何時能恢復正常供水。

另外，中部電力公司表示，受到塔拉斯帶來的大雨影響，兩座電塔因土石崩落倒塌，9月24日一度造成約12萬個家戶停電。

隨著搶修作業持續進行，截至今天上午11時止，停電家戶僅剩約1430戶。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110925