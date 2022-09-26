西伯利亞動員中心爆槍擊案 徵兵官員受重傷

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯為烏克蘭戰爭進行動員，導致國內緊張情勢升溫。西伯利亞伊爾庫次克州一處徵兵中心，一名徵兵官員被一名男子開槍打成重傷。

法新社報導，這起槍擊事件發生在伊爾庫次克（Irkutsk）的烏斯季伊利姆斯克鎮（Ust-Ilimsk）。伊爾庫次克位在西伯利亞東南部，廣闊且人口稀少。

伊爾庫次克州州長科布澤夫（Igor Kobzev）在Telegram發布訊息稱：「在烏斯季伊利姆斯克，一名年輕人朝軍事登記和入伍辦公室開槍。」

科布澤夫說，一名軍中政委在槍擊中受傷，情況危急。槍手立刻被捕，「一定會受到懲罰」！

科布澤夫說：「令我感到羞愧的是，在我們應該團結的時候，卻發生這種情況。我們不能彼此互鬥，而是要對抗真正的威脅。」

他說：「我已指示加強安全措施。我要求大家保持冷靜，」

俄軍在烏克蘭面臨挫敗，俄羅斯總統蒲亭21日宣布局部動員預備役人員。這項宣布引發恐慌和示威，全俄國有數以百計的人遭到拘留。

批評人士指控當局的動員行動集中在西伯利亞和北高加索等偏遠地區，避開在主要城市引發反對，尤其是莫斯科。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110926