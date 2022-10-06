蒲亭智囊杜金之女遭炸死 傳美認為烏政府策動

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）曾聽取美國情報簡報的消息人士表示，美國情報單位認為，8月間以汽車炸彈炸死俄羅斯極端民族主義理論家杜金之女達利亞的行動，是由烏克蘭政府內部單位授權策動。

美國有線電視新聞網（CNN）引述上述消息人士報導說，美方事前並不知道這起計畫。目前不清楚美方認為是誰授權，也不知道美國情報單位是否認為烏克蘭總統澤倫斯基知悉或授權此項行動。

但這個率先由「紐約時報」披露的情報發現，似乎能證實俄國當局內認定這起汽車炸彈案是「事前計畫」的說法。俄國指控烏克蘭須為此事負責，但烏克蘭極力否認。

上述報導披露後，CNN今天請烏克蘭1位國防情報官員發表評論，但這位官員表示，情報機構並沒有關於達利亞（Darya Dugina）之死的新資訊。達利亞死後不久，同1位官員說烏克蘭與此事無關。

美國國家安全會議（National Security Council）、中央情報局（CIA）、國務院都婉拒評論。

消息人士表示，美國情報官員認為達利亞被殺當晚是開著父親杜金（Alexander Dugin）的車，汽車炸彈鎖定的目標其實可能是杜金。

達利亞死後數日，俄國當局指控1名烏克蘭女性遠距引爆達利亞車內的炸藥，之後開車穿越北斯哥夫（Pskov）地區進入愛沙尼亞逃逸。

烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksii Danylov）立刻否認那項指控，他8月表示，「我們和這名女子遭謀殺毫無關係，這是俄國特勤單位的傑作」。

若烏克蘭涉入的情報正確，就顯示烏克蘭正在擴大針對知名政治人物的秘密行動。

迄今烏克蘭在俄羅斯境內的攻擊主要限於貝爾哥羅德（Belgorod）等俄烏交界邊境沿線城市的燃料庫和軍事基地。

烏克蘭官員告訴CNN，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）本週稍早在伊斯坦堡會面時，並未提及美國情報界的調查結果。

本身也是公眾人物的達利亞遇害時年僅29歲，她經常以評論員身分出現在俄羅斯電視台，宣揚反西方、民族主義論述。

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正如CNN之前報導，達利亞還經營名為「聯合全球國際」（United World International）的英語和土耳其語網站，該網站本身就是名為「拉赫塔計畫」（Project Lakhta）的更廣泛宣傳工作的一部分。美國國務院指責「拉赫塔計畫」（Project Lakhta） 部署網軍干預美國選舉。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，美國指控杜金和達利亞散布宣傳並採取行動破壞烏克蘭穩定，對他們實施了制裁。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111006