俄軍砲轟烏克蘭札波羅熱市 至少2死5失蹤

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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長史塔魯克今天表示，俄羅斯軍隊徹夜砲轟札波羅熱市，造成至少2人死亡、5人失蹤，且有多棟民宅毀損，更引發大規模火災。

路透社報導，史塔魯克（Oleksandr Starukh）在社群媒體Telegram發文稱，俄國軍隊7度發動攻擊，導致1名女子喪命，另有1人則在送醫途中身亡；此外，「至少還有5人受困在倒塌建築物的瓦礫堆中」。

史塔魯克指出，「很多人被救出了，其中包括1名3歲小女孩，我們正在照顧她。救援行動仍在持續進行」。

稍早，史塔魯克還發布一張倒塌建築物的照片，殘骸中可見煙霧裊裊升起。

札波羅熱州是俄羅斯宣布併吞的烏克蘭4州之一，不過俄軍並未完全掌控這個地區。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令俄控札波羅熱州當局控制歐洲最大的札波羅熱核電廠，儘管電廠在戰爭初期就被俄軍掌控，但目前仍由烏克蘭工程師負責營運。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1111006