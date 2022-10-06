007慈善拍賣會落槌總額逾2.4億 超越前3次拍賣總和

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦6日綜合外電報導）為慶祝007系列電影上映60週年，製片公司和佳士得合作，舉辦現場和線上慈善拍賣會，共募得690萬英鎊（約新台幣2億4511萬元），總額比前3次舉辦的007拍賣會加總起來還要多。

法新社報導，佳士得（Christie's）和英國永世製片公司（EON Productions）為慶祝首部詹姆士龐德電影「第七號情報員」（Dr. No）首映60週年，舉辦現場和線上拍賣會。拍賣會於5日結束。

此次拍賣囊括了007系列25部電影的道具、海報、紀念品，以及車輛、手錶和服裝。

上個月舉辦的現場拍賣會，落槌總額達610萬英鎊（約新台幣2億1660萬）。曾於2021年上映的「007：生死交戰」（No Time to Die）中亮過相的阿斯頓馬丁DB5（Aston Martin DB5）跑車複製品，以近300萬英鎊（約新台幣1億659萬）價格拍出。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

5日結束的線上拍賣會，再拍得77萬1000英鎊（約新台幣2740萬）。當中成交價最高的幾件物品，包括2006年「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale）的簽名劇本，以69萬3000英鎊賣出，另外，英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在「007：空降危機」（Skyfall）中穿的一套西裝，成交價為4萬4100英鎊。

佳士得拍賣公司說，此次募得的款項，比過去3次佳士得所舉辦的007拍賣會總額加起來還要更多。（譯者：張欣瑜/核稿：劉淑琴）1111006