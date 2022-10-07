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大疆科技、華大基因列美國防部黑名單 禁投資中企再增13家

2022/10/7 12:51（10/7 13:12 更新）
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繼華為之後，美國國防部禁止投資黑名單5日再增列13家中國公司，其中包括無人機製造商大疆科技。（圖取自facebook.com/DJI）
繼華為之後，美國國防部禁止投資黑名單5日再增列13家中國公司，其中包括無人機製造商大疆科技。（圖取自facebook.com/DJI）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國防部增加13家中國公司列入禁止美國人投資黑名單，包括無人機製造商大疆科技（DJI Technology）、監控設備製造商浙江大華科技（Zhejiang Dahua Technology）等。

美國國防部（五角大廈）5日發布的名單增列了13家中企，除上述兩家公司外，也包括運營龐大基因資料庫、並與全球衛生保健公司和大學簽訂DNA測序合約的華大基因（BGI Genomics Co Ltd），以及從事軌道交通設備製造和銷售的中國中車（CRRC Corp）。

去年，路透社曾審視相關科學論文和公司聲明發現，華大基因與中國軍方合作開發產前測試，並用以蒐集基因數據，以對人群特徵進行全面性研究。

美國國防部聲明指出，「國防部決心要突顯並對抗中華人民共和國的軍民融合（Military-Civil Fusion）戰略，此戰略目的在支持人民解放軍現代化，以確保解放軍能獲得看似民營實體的中國企業、大學和研究計畫所開發與取得的先進技術和專業知識。」

這份名單所列中國企業，被禁止在美國公開買賣證券。

去年6月，包括電信設備製造商華為等約50家中國公司，首度被列入美國黑名單。

當時，美國總統拜登簽署了一項行政命令，禁止美國實體投資數十家涉與國防或監控技術領域有關聯的中國公司。

拜登這道命令的目的，在防止美國的投資支持中國軍工企業，以及軍事、情報和安全研發計畫。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1111007

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