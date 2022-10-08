移民大量湧入瀕臨崩潰 紐約市宣布進入緊急狀態

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（中央社紐約7日綜合外電報導）為了因應近幾個月來在針對美國邊境安全的政治爭議下，南部邊境用巴士送來數以千計移民一事，紐約市長亞當斯（Eric Adams）今天宣布該市進入緊急狀態。

路透社報導，亞當斯在市政廳演說中表示，紐約市預計將花費10億美元（約新台幣319億元）來處理大量湧入的移民事宜。民主黨籍的亞當斯指出，4月迄今有超過1萬7000名移民抵達紐約，9月初以來，每天平均有5、6輛巴士駛入紐約，昨天更達9輛，讓遊民收容系統難以負荷。

尋求在11月美國期中選舉獲得第3個任期的共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）用巴士載運了3000多名移民到紐約。亞當斯批評艾波特在送來大量移民前沒有先通知紐約市官員，稱這是一場「人為危機」。

艾波特的行為是他與佛羅里達州和亞利桑那州共和黨籍州長在期中選舉前高調競選活動的一環，要把焦點放在美墨邊境破紀錄的越境情形上；他們認為民主黨籍總統拜登未能充分保護邊境。

艾波特也用巴士載運900多人到芝加哥，德州和亞利桑那州合計載運超過1萬名移民到華盛頓特區。

被外界認為2024年可能角逐白宮大位的共和黨籍佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），日前也用飛機載運約50名移民到麻薩諸塞州富人度假勝地瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard），那些搭上飛機的人表示自己遭到誤導。

民主黨人稱共和黨州長的舉動是政治操作，指責這些州長把人民當作傀儡。

許多送到紐約的移民是委內瑞拉人。依據一項與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有關的政策，美國不能把他們驅逐到墨西哥。

亞當斯說：「雖然我們有無限的同情心，然而我們的資源有限。」他呼籲聯邦和各州政府提供支援，說「我們處於崩潰的邊緣」。

亞當斯表示，宣布緊急狀態能讓紐約市府機構更容易快速協調因應措施。

華府市長鮑賽（Muriel Bowser）上個月也宣布該市進入緊急狀態，並成立一個新的辦公室來處理紛沓而來的移民。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111008