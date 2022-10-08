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烏軍收復利曼又見亂葬崗 2處估埋上百具遺體

2022/10/8 14:51
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（中央社頓內茨克7日綜合外電報導）烏克蘭頓內茨克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）今天在網路發文表示，在最近收復的烏東戰略重鎮利曼（Lyman）中，發現2座大型亂葬崗。

路透社報導，烏克蘭當局多次指控，俄軍占領烏國領土後犯下暴行，但莫斯科當局否認指控。

上個月烏軍收復東北方城市伊久姆（Izium）後，在一處亂葬崗挖出436具遺體。地方官員表示，其中多數人死於暴力。

烏軍1日才從俄軍手中奪回頓內茨克（Donetsk）州戰略重鎮利曼。

基里蘭科在Telegram表示，利曼官員在當地發現「一座亂葬崗，根據當地消息，裡面可能有士兵和平民遺體，具體數字尚未確定」。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）引述一名高級警官的說法，這座亂葬崗共埋了約180具遺體。

基里蘭科表示，後來又發現第2座亂葬崗有約200個墳墓，裡面埋有平民屍體。根據基里蘭科的談話，這些平民是如何或何時死亡，並不清楚。

英國廣播公司（BBC）報導，基里蘭科在Telegram宣稱官方已經開始調查這2處亂葬崗，他並呼籲人們在調查完成前勿臆測。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111008

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