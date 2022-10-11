更多編輯台推薦新聞：
國慶演說全文／總統談四大韌性、願與北京尋找台海和平穩定方法
政治

國慶演說全文／總統談四大韌性、願與北京尋找台海和平穩定方法

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會
兩岸

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄羅斯發動飛彈攻擊 澤倫斯基：烏克蘭不會害怕

2022/10/11 04:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔10日綜合外電報導）俄羅斯今天動用飛彈攻擊烏克蘭各大城市，造成至少11人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他的國家不會因為俄國飛彈攻擊而被嚇倒。

澤倫斯基在一段分享到社群媒體的影片中說道：「烏克蘭不能被嚇倒，只能更加團結，沒人能阻擋烏克蘭。」

他還允諾會讓俄國軍隊面臨「更為痛苦的戰場」。

另外，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）今天在聯合國大會（General Assembly）緊急會議上，譴責俄羅斯為「恐怖主義國家」。

基斯利茨亞表示：「俄羅斯再次證明，這是一個恐怖主義國家，必須以最強有力的方式加以嚇阻遏制。」

俄羅斯軍方今天向烏克蘭境內發射75枚飛彈，在烏國首都基輔等地至少造成11人死亡、數十人受傷，歐盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）已為此攻擊向俄方發出嚴厲譴責。（譯者：陳彥鈞）1111011

澤倫斯基
歐盟批俄飛彈攻擊烏平民構成戰爭罪 北約譴責克宮 基輔民眾冷靜躲地鐵站 兒童唱國歌待危機落幕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄羅斯狂炸烏克蘭 BBC記者連線到一半急撤躲飛彈