蘇格蘭能否再辦獨立公投 英最高院將審理合法性

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）蘇格蘭未經倫敦當局同意，逕自決定明年再辦獨立公投，英國最高法院今天將審理其合法性。

法新社報導，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）在愛丁堡的民族主義政府希望就下列問題進行投票：「蘇格蘭是否應成為獨立國家？」

她昨天在蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）年度大會上表示，若英國政府尊重蘇格蘭民主，這場聽證會就沒有必要。

她說：「但西敏宮（Westminster, 英國國會）沒有這種尊重，那代表這項議題早晚會訴諸法院，而我認為早一點比較好。」

「若法院做出如我們所願的裁定，明年10月19日就會舉行獨立公投。」

2021年蘇格蘭議會選舉時，蘇格蘭民族黨開出COVID疫情危機消退後舉行合法有效公投的支票。

現在蘇格蘭民族黨想推動公投，根據「1998年蘇格蘭法令」（Scotland Act 1998），蘇格蘭必須取得英國政府許可，但英國政府並未放行。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111011