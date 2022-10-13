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聯大譴俄吞併烏克蘭領土決議 印度說明棄權理由

2022/10/13 17:10（10/13 17:21 更新）
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（中央社記者林行健新德里13日專電）聯合國大會（UN General Assembly）以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土，印度投下棄權票，稱有「迫切議題」未在決議中得到適當處理。

聯合國大會12日以143國贊成、5國反對、35國棄權的票數通過決議，譴責俄羅斯聯邦在國際認可的烏克蘭邊界內舉行其所謂公投，試圖非法吞併烏克蘭部分領土；這份決議並不具國際法效力。

印度維持一貫立場，在這次表決中投下棄權票。印度駐聯合國常任代表坎博吉（Ruchira Kamboj）說明，印度的決定符合「經深思熟慮的國家立場」，並稱仍有一些「迫切議題」未在決議中得到適當處理。

但坎博吉也強調，印度總理莫迪（Narendra Modi）明確說過，現在已非戰爭的年代，呼籲各方以外交及對話方式解決衝突。

莫迪是於9月在烏茲別克出席上海合作組織峰會時，當面向蒲亭作此表述。

坎博吉同時表達了印度對烏克蘭戰況加劇的「深切憂慮」，包括民用設施遭到攻擊以及平民傷亡，並稱各國都應遵守以國際法、聯合國憲章以及尊重各國領土完整及主權等原則為基礎的全球秩序，「沒有國家可以例外」。

雖然語意明顯，但她並沒有直接點名任何國家。

坎博吉也提到，世界各國都被俄烏戰爭波及，能源、糧食和肥料的供應都受到影響，特別是南半球國家，這些國家的聲音應被聽見，「因此我們不應再發起可讓全球經濟進一步複雜化的措施。」

她並未進一步說明何謂「讓全球經濟進一步複雜化的措施」。

自俄烏開戰以來，西方國家多次譴責俄羅斯戰爭暴行，並對俄羅斯進行經濟制裁。

印度長年與俄羅斯維持著密切的軍事、科技、能源與教育合作關係，因此在與俄烏戰爭相關事務中一直試圖展現「中立」態度，在相關聯合國表決上，印度都投棄權票。

聯合國人權理事會（UNHRC）6日針對新疆人權狀況辯論決議草案進行表決，印度同樣棄權。印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）說明，不投票支持「針對特定國家的決議」，是印度的長期立場。（編輯：黃自強）1111013

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