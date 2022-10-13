國境解封首日 法蘭克福直飛台北班機載客率近9成

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（中央社記者林育立柏林13日專電）歐洲觀光客等不及到台灣旅遊，國境解封後第一班法蘭克福直飛台北的班機載客率近9成，觀光局特地準備小禮包給搭機旅客，期盼台灣重回觀光榮景。

德國法蘭克福機場是歐陸飛台灣最重要的機場，隨著疫情減緩，目前華航每週飛台北的班次已增加到5班，11月起將增加到7班，恢復疫情前水準。

此外，長榮航空看好國門重啟商機，台北-米蘭航線將在25日首航，提供每週2班的服務，台北-慕尼黑航線也將在11月4日開航，每週往返4班，讓歐洲觀光業者相當振奮，期待有更多歐洲人到台灣旅遊。

為慶祝法蘭克福直飛台北疫後首發航班，交通部觀光局駐法蘭克福辦事處特地在機場致贈小禮包給搭機的乘客，內附口罩、旅遊資訊和行李防塵套，祝福旅客到台灣旅行順利平安。

辦事處主任謝長明表示，自從台灣宣布放寬外籍人士入境檢疫規定後，接到許多人來電詢問台灣旅遊和入境檢疫的相關規定，對睽違2年多終於可赴台旅遊感到開心。

國門開啟後，法蘭克福直飛台北的第一班華航班機今天起飛，載客率近9成，其中多達8成以台灣為目的地，主要為自由行旅客和商務洽公，其餘旅客在台灣轉機前往印尼等東南亞國家。（編輯：高照芬）1111013