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希臘土耳其邊界發現92難民 幾乎全裸被迫渡河越境

2022/10/17 04:43
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（中央社雅典16日綜合外電報導）希臘當局今天指出，希臘與土耳其邊界處近日出現92位幾乎全裸的移民，其中一些人身上還有瘀傷，據稱他們被人強迫從土耳其渡過艾佛羅斯河（Evros River）進到希臘。

法新社報導，歐洲國際邊界管理署（Frontex）發言人巴庫拉（Paulina Bakula）表示：「歐洲國際邊界管理署人員通報說，這些移民被人發現幾乎全裸，其中一些人明顯可看到有受傷。」

巴庫拉還說，歐洲國際邊界管理署人員與希臘當局合作，為這些主要是阿富汗人和敘利亞人的移民提供即時援助。

希臘民防部長西奧多里卡科斯（Takis Theodorikakos）向Skai電視台表示，許多移民告訴歐洲國際邊界管理署，有3輛土耳其軍車把他們載到分隔希臘與土耳其的艾佛羅斯河。

安卡拉當局則是撇清責任，土耳其內政部副部長卡塔克利（Ismail Catakli）在推特（Twitter）發文，呼籲希臘停止「操縱和不誠實」的行徑。（譯者：陳彥鈞）1111017

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