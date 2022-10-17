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因應疫情與俄烏戰爭作為有限 教宗稱聯合國需改革

2022/10/17 11:50（10/17 12:03 更新）
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天主教教宗方濟各（圖）的新書16日出版，他在書中提及疫情和俄烏戰爭暴露出侷限性後，聯合國改革的必要性「十分顯著」。（圖取自instagram.com/franciscus）
天主教教宗方濟各（圖）的新書16日出版，他在書中提及疫情和俄烏戰爭暴露出侷限性後，聯合國改革的必要性「十分顯著」。（圖取自instagram.com/franciscus）
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（中央社梵蒂岡16日綜合外電報導）天主教教宗方濟各的新書今天出版，從書中摘錄的內容可以知道，他認為在疫情和俄烏戰爭暴露出侷限性後，聯合國改革的必要性「十分顯著」。

阿根廷籍的教宗方濟各（Pope Francis）表示，俄羅斯2月發動入侵烏克蘭的戰爭，凸顯出確保目前多邊架構，尤其是讓聯合國安全理事會（UN Security Council）找到「更靈活、有效的方法來解決衝突」的必要性。

在義大利媒體「新聞報」（La Stampa）刊出的節錄中，他補充說，「在戰爭爆發時期，去確認我們需要更多、更好的多邊主義是有必要的」，但聯合國已經不再切合「新的現實情況」。

方濟各表示，聯合國成立的目的，是防止兩次世界大戰的恐怖再次發生，而儘管這些衝突所代表的威脅依舊存在，但「今日的世界已不再相同」。

他補充道，當目前的多邊體系在疫情中「顯現出所有的侷限性」後，「改革的必要性變得更加明顯」。

方濟各譴責疫苗分配不均的情況，稱那就是強國強壓（各國）團結法則「最明顯的例子」。

85歲的方濟各提倡「有機改革」，目的是要讓國際組織重新認清其「為人類大家庭服務」的基本宗旨，並稱國際機構必須是「盡可能達到廣泛共識」的產物。（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1111017

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