瑞士台灣國會交流邁步 外委會通過強化合作案

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（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）瑞士與台灣國會交流朝制度化邁進。瑞士聯邦國會下議院外委會18日通過強化瑞台國會合作的議案；若議案接著於全會獲多數通過，國會將指派下議院主席團辦公室負責推動雙邊交流。

瑞士聯邦國會下議院外交政策委員會18日以12票對11票與2票棄權通過「強化國會下議院與（台灣）立法院間合作」議案，責成下議院主席團辦公室加強下議院與台灣國會的關係。

提案內容寫道：「主席團辦公室將負責加強國會下議院與台灣立法院關係。其合作應有助於強化民主、推動和平與區域穩定，以及深化瑞士與台灣間的經濟、政治、科技與文化交流」。

議案由下議院外交政策委員會於17日向下議院提出，要求下議院主席團辦公室負責強化下議院與台灣立法院的關係。

瑞士聯邦國會18日也就議案發布新聞稿，文中指出，外委會大多數成員都認為本議案確屬於國會外交框架，並支持瑞士與台灣議員在共同利益的領域開展合作。

然少數成員則覺得議案與聯邦國會的做法並不相符，在當前國際局勢緊張的情況下不適宜。根據消息來源指出，很可能與中國駐蘇黎世總領事趙清華8日於電視專訪中公開反對瑞士議員訪台，並稱其為官方接觸有關。

本議案具強制力，且預計將於今年冬季或明年春季排入下議院全會議程審議。若能獲相對多數票數支持通過，則下議院主席團辦公室必須據以執行。

今年5月25日李德維、陳玉珍、林靜儀、王婉諭等4名立委組成的世界衛生組織立委視導團受瑞士聯邦國會友台小組之邀，於聯邦政府所在地伯恩的國會會面。

據悉，當時下議院議員暨國會友台小組副主席莫里納（Fabian Molina）、議員黎曼（Lukas Reimann）、菲斯特（Gerhard Pfister）及佐菲（Mathias Zopfi）與台灣立委皆提及台瑞國會交流制度化的想法。

國會友台小組主席齊沙（Marco Chiesa）在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台後表示，他將造訪台灣，使得瑞士媒體與政治人物相當關注台瑞國會外交的正常化進程，都促成強化台瑞國會合作議案的逐漸成型。

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「強化國會下議院與（台灣）立法院間合作」是繼瑞士下議院外交政策委員會去年6月25日提出有關加強與台灣關係議案，並獲下議院全會於去年9月14日以129票贊成、43票反對與5票棄權通過之後，另一友台且具拘束力的議案。

下議院主席團辦公室由1名議長、兩名副議長、4名監票員與6名黨團主席共13人組成，負責擬定下議院會期議程、制定審議日程，同時任命委員會與代表團。（編輯：韋樞）1111019