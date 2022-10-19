日本海上保安廳啟用大型無人機 加強海上監視

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本海上保安廳向美國業者採購的大型無人機「海上守衛者」（MQ-9B）今天投入運用，可望在警戒外國漁船違法捕撈、監視可疑船舶，及即時掌握災害或海難事故等方面發揮功能。

日本產經新聞報導，這架海上守衛者下午從青森縣八戶市的海上自衛隊八戶航空基地起飛，透過遠距操控可連續飛行超過24小時，在發生災害或海難事故時，可從上空透過攝影機掌握即時狀況。

海上守衛者擁有涵蓋日本周邊整體海域的性能，也可肩負警戒日本專屬經濟區（EEZ）內有無違法捕撈的外國漁船或可疑船舶等。

海上守衛者由美國通用原子航空系統公司 （General Atomics）生產，全長約11.7公尺、翼展約24公尺，海上保安廳過去一段時間持續進行實證實驗。

日本引進海上守衛者花費約40億日圓，委由通用原子航空系統公司進行操控，海上保安廳安排約20人負責無人機的情報分析等工作。

海上保安廳表示，有人航機因為會對飛行員帶來身心負擔等情況，所以原則上連續飛行不能超過8小時；但無人機可以中途換人操控，讓長時間飛行成為可能。

無人機上搭載紅外線夜視攝影機及雷達，海上保安廳相關人士說，擁有高性能錄影功能，可透過變焦捕捉被攝物體，即使無人機機體晃動，也不會影響影像清晰度，可提高監視任務效率並減輕第一線的負擔。

海上保安廳相關人士說，目前預想無人機任務將警戒外國漁船在日本EEZ內違法捕撈，而在中國公務船經常出現的釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域，也可以充當巡邏船及有人機進行警戒。

海上保安廳預計從2023年度後增加無人機數量，正檢討以多架無人機進行24小時不間斷執勤，進一步強化海洋監視體制。

共同社中文網報導，海上守衛者續航時間最長達35小時，可繞日本EEZ一周後返回。機上不配備武器，搭載多個相機鏡頭，具實時傳輸影像功能。

海上保安廳為增加無人機數量，在2023年度預算需求中編列86.7億日圓，及增加10名人手的內容。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1111019