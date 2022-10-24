俄羅斯：烏克蘭打造髒彈接近完成階段

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（中央社莫斯科/羅馬24日綜合外電報導）俄羅斯國防部長週末致電北大西洋公約組織（NATO）成員國防長表示，烏克蘭軍方打算使用髒彈後，莫斯科當局今天表示，烏克蘭已接近完成打造髒彈的階段。

法新社報導，所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥。俄羅斯中將基里洛夫（Igor Kirillov）今天在聲明中表示：「根據我們獲得的情報，烏克蘭兩個單位接獲明確指示，打造所謂的『髒彈』。這項作業已進入最後階段。」

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）週末致電美國、法國、土耳其和英國國防部長。根據俄羅斯方面的消息，蕭依古對於烏克蘭可能利用「髒彈」挑釁表達憂心。

華府、倫敦和巴黎當局隨即發表聯合聲明，駁斥俄羅斯對烏克蘭的明顯錯誤指控。

克里姆林宮今天表示，法國和德國展露了「無意」參與斡旋烏克蘭衝突的態度，並讚揚土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）願意安排舉行談判。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「安卡拉採取的立場和巴黎與柏林迥異，而且宣布願意持續致力斡旋。」

「（法國總統）馬克宏和（德國總理）蕭茲展露了無意聆聽俄羅斯的立場，或參與斡旋的努力。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天在羅馬舉行的和平峰會上表示，俄烏實現和平是可能的，但只有在烏克蘭人決定的時候才能實現。

自2月俄羅斯侵略烏克蘭以來，馬克宏即有別於西方其他領袖，積極推動保持和俄羅斯總統蒲亭會談的管道暢通。

法新社報導，在羅馬的天主教慈善機構「聖艾智德團體」（Community Sant'Egidio）主辦的和平峰會上，馬克宏發表演說指出：「不要讓和平成為俄羅斯權力的人質。」這場和平峰會有來自世界各地的政治、宗教領袖參加。

「和平是可能的，但只有當烏克蘭人做出決定的時候才能決定。」

「和平將和另外一方建立，也就是今日的敵人，雙方在談判桌上達成。」

馬克宏一再呼籲和蒲亭舉行會談而面臨外界批評。

馬克宏坦承，對於那些為了自身的自由而奮戰的人來說，當下呼籲和平是難以承受的，這讓他們覺得受到背叛的感覺。

然而，馬克宏強調，必須要有「勇氣」爭取和平，即使「在戰爭中想像和平是最難以想像的事」。

馬克宏辦公室表示，他昨天下午抵達羅馬，傍晚和義大利新任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會談。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111024