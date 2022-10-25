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俄烏戰爭未歇 美軍官員：沒跡象顯示俄國要用核武

2022/10/25 02:08
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國軍方一位高階官員今天透露，美方沒有掌握跡象顯示俄羅斯已決定在烏克蘭使用核子、化學或生物武器，其中包括所謂的「髒彈」。

法新社報導，這位不具名的軍方官員向記者表示：「烏克蘭人沒有製造髒彈，我們也沒掌握到跡象顯示俄國人已經決定使用核子、化學、生物武器。」

被問到這項評估是否包括髒彈，這名官員回覆說：「是的。」

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）近日跟數個北大西洋公約組織（NATO）國家的防長通電話，他都宣稱基輔當局計劃使用髒彈。所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥。

俄羅斯國防部今天指出，俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）在與美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的對話中也提出相同指控。

美國、英國和法國政府昨天發表聯合聲明駁斥俄國的髒彈指控，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也強烈否認指控。（譯者：陳彥鈞）1111025

蕭依古
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密利
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