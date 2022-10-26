俄羅斯通知美國將舉行年度核武軍演

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國政府今天表示，俄羅斯已將舉行年度核武部隊軍演的計畫知會美國。華府稱在俄羅斯「魯莽」核武言論之際，此舉降低誤判情勢的風險。

路透社報導，美國已表示預期俄羅斯展開年度「雷霆」（Grom）戰略核武部隊演習期間將試射飛彈，指出俄羅斯過去曾試射洲際彈道飛彈。

美國官員說，根據「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty），俄羅斯有義務提前通知會有這類飛彈試射。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）在記者會上說：「美國已接獲通知，如同我們先前強調的，這是俄羅斯的例行年度演習。」除此之外，賴德不願提供進一步細節。

這場軍演可能會對美國與盟國構成挑戰，因為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已揚言，在入侵烏克蘭期間將動用核武捍衛俄國領土，使得外界摸不清楚他的意圖。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1111026