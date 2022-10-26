澤倫斯基顧問：烏軍推進 赫松料爆發最激烈戰役

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烏克蘭高階官員預料，部分遭俄羅斯占領的南部戰略要地赫松州即將爆發「最激烈戰役」。（中央社製圖）

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（中央社烏克蘭赫松前線附近25日綜合外電報導）烏克蘭高階官員預料，部分遭俄羅斯占領的南部戰略要地赫松州（Kherson）即將爆發「最激烈戰役」，還說俄軍正在準備面對烏軍的推進。

路透社報導，烏克蘭8個月前遭俄羅斯入侵後，赫松州首府兼河港赫松市很早即被俄方占領，目前是俄方在烏國把持的最大都會中心，戰前人口約達28萬。

烏國部隊10月初以來在赫松的反攻行動似乎沒有太大進展。當時俄羅斯聲稱吞併赫松和烏國其它3個州，引發143國在聯合國的譴責。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今晚在線上影音中說：「在赫松，每件事都再清楚不過。俄羅斯人正在補給，加強他們在當地編組。」

根據阿列斯托維奇的說法，「這代表沒有人準備撤退。相反的，赫松將出現最激烈的戰役」。他並沒有說明戰役何時會爆發。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣稱吞併的盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松這4州當中，赫松的戰略地位無疑最為重要，它不僅控制出入2014年遭俄兼併的克里米亞半島（Crimea）唯一陸路，也位居將烏克蘭一分為二的第聶伯羅河（Dnipro）河口。

俄軍若在赫松吃下敗仗，將會是它在俄烏戰爭中最大的挫敗之一。

路透社記者在赫松前線附近的村莊，尚未聽到任何砲火或槍聲。

當地依烏國軍規不得具名的居民表示，他們希望，過去砲轟他們的俄軍能夠早點撤退。

數十名村民等待志願者發放飲水糧食包以及簡易燒柴爐火的時候，其中一名39歲民眾說：「晚上睡覺的時候，根本不知道隔天早上還能不能醒過來。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1111026