颱風奈格侵菲律賓農損逾7億 輕颱榕樹又將襲菲

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（中央社記者陳妍君馬尼拉31日專電）奈格颱風橫掃菲律賓，猛烈雨勢引發山洪和土石流釀101人喪生，農損金額達13.3億披索（約新台幣7.37億元）。救難單位仍在搜尋羅難者之際，輕颱榕樹預計又將侵襲菲律賓。

根據菲律賓氣象局網站，奈格颱風今天中午12時10分離開菲律賓責任區（PAR），往南海移動。

輕颱榕樹則於凌晨5時進入菲律賓責任區，持續往西移動，預計明晚將影響菲律賓，在菲南民答那峨島的卡拉加區（Caraga）、東納卯省（Davao Oriental）和中部的東維薩亞斯省（Eastern Visayas）帶來降雨。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今晚通報，奈格颱風已造成1078起事故、101人身亡、70人受傷、66人下落不明。颱風影響近204萬人，逾86萬人被迫撤離家園。

另外，280個菲國城鎮電力供應中斷、8個城鎮停水，房屋受損金額達1241.5萬披索，基礎設施受損金額達7.6億披索。

新聞網站Rappler報導，呂宋島南部畢科爾區（Bicol）農業部辦公室發言人瓜林（Lovella Guarin）今天說，奈格颱風導致南甘鄰省（Camarines Sur）和艾爾貝省（Albay）5892公頃農作物受損，至少9000名稻農共遭受8730萬披索損失，但農損金額可能再攀升。

ABS-CBN新聞網報導，位於馬尼拉都會區南方的甲美地省（Cavite）諾維列達鎮（Noveleta）29日晚上爆發洪水，居民只好爬到高處避難。

諾維列達鎮長迪諾．蔡（Dino Reyes-Chua）說，這是2009年中度颱風凱莎娜（Ketsana）肆虐菲律賓以來，在當地造成最嚴重的洪災。

由於輕颱榕樹預計將來襲，減災管理委員會發言人阿勒漢德羅（Raffy Alejandro）提醒地方政府儲備物資，為可能的災情做好準備。（編輯：黃自強）1111031