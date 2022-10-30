更多編輯台推薦新聞：
致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外
生活

致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外

蘇納克任英相、馬斯克收購推特開除執行長、金門大橋通車...
一週大事

蘇納克任英相、馬斯克收購推特開除執行長、金門大橋通車...

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力
文化

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

颱風奈格暴雨襲菲律賓釀48死 菲南100多戶遭埋未尋獲遺體

2022/10/30 19:05（10/30 19:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
奈格颱風29日橫掃菲律賓帶來猛烈雨勢，洪水及土石流導致至少48人身亡。馬尼拉都會區東方的黎薩省肯塔鎮（Cainta）居民安東尼奧（Dan Antonio）說，洪水湧入他家大門，一度水深及膝。（安東尼奧提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年10月30日
奈格颱風29日橫掃菲律賓帶來猛烈雨勢，洪水及土石流導致至少48人身亡。馬尼拉都會區東方的黎薩省肯塔鎮（Cainta）居民安東尼奧（Dan Antonio）說，洪水湧入他家大門，一度水深及膝。（安東尼奧提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年10月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉30日專電）奈格颱風昨天橫掃菲律賓帶來猛烈雨勢，洪水及土石流導致至少48人身亡、22人失蹤。南部北馬吉丹奧省山區傳出100多戶民房遭掩埋，但未尋獲遺體，無法確認傷亡情況。

奈格颱風昨天通過菲國首都馬尼拉和周邊省分。強風和雨彈狂襲下，馬尼拉國際機場昨天下午4時到晚上10時暫停班機起降。

位於馬尼拉都會區東方的黎薩省（Rizal）肯塔鎮（Cainta）居民安東尼奧（Dan Antonio）說，洪水湧入他家大門，水深及膝，他們一度擔憂是否需要撤離避難。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天通報，奈格颱風造成575起事故、48死、40人受傷、22人失蹤。颱風影響93.2萬人，近36.5萬人被迫撤離家園，房屋受損金額達3895萬披索、農損近5500萬披索（約新台幣3046萬元）。

圖為菲律賓海岸防衛隊救援受災民眾。（圖取自facebook.com/coastguardph）
圖為菲律賓海岸防衛隊救援受災民眾。（圖取自facebook.com/coastguardph）

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，生還者說，位於菲南穆斯林民答那峨莫洛國自治區（BARMM）的北馬吉丹奧省（Maguindanao del Norte）米南達山（Minandar）山腳下，有100多戶民房遭掩埋。

不過，截至昨天，當地災防單位仍未尋獲罹難者遺體。

這次颱風傷亡集中在莫洛國自治區。自治區內57萬8258人住家被洪水淹沒，北馬吉丹奧省至少40人罹難。

新聞網站Rappler報導，莫洛國自治區官員曾就奈格颱風來襲提出警示，但未預期到自27日颱風外圍環流會帶來暴雨，洪水和土石流導致重大傷亡。

莫洛國自治區內政部長辛納林博（Naguib Sinarimbo）說，由於莫洛國自治區不在氣象預報的颱風預期路徑上，他們只預期颱風會帶來「尋常的淹水」，「我們沒有預料到山洪」。

他表示，從山脈傾瀉而下的洶湧洪水破壞力驚人。「河流附近被淹的村莊沒有傷亡。罹難者是住在山坡附近的人。」

針對暴雨釀成慘重災情，菲律賓社會福利及發展部（DSWD）已發放2230萬披索援助給災民，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）正考慮是否宣布菲國進入長達一年的災難狀態。（編輯：林憬屏）1111030

延伸閱讀
菲律賓強震建物受損 餘震不斷居民不敢回家颱風奈格影響 台7線百韜橋至牛鬥可能預警性封閉
安東尼奧
馬尼拉古王城多場展覽登場 見證戰爭殘酷
小馬可仕
颱風奈格登陸菲律賓 雨彈狂炸已釀45死菲美同盟深化 菲律賓學者：北京將密切關注
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族