在澳洲部署B-52轟炸機 美國防部：展現威嚇力

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美國防部1日表示，在澳洲部署B-52戰略轟炸機展現美國有因應全球突發事件的能力。圖為B-52同機型轟炸機。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）

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（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）澳媒日前報導，美國準備在澳洲部署可攜帶核子武器的B-52戰略轟炸機，引發中國不滿。美國國防部今天指出，這項行動向該區域國家表明，美國有能力威嚇並在必要時參與，以因應突發事件。

澳洲廣播公司（ABC）調查性新聞節目「四角」（Four Corners）報導，華府正計劃在澳洲達爾文市（Darwin）以南的丁達爾空軍基地（Tindal air base）為B-52戰略轟炸機建造專用設施，部署多達6架可攜帶核子武器的B-52戰略轟炸機。

華府智庫「新美國安全中心」（Centre for a New American Security）研究員華瑟（Becca Wasser）表示，在澳洲北部部署B-52轟炸機是針對中國的警告，因為各界日漸擔心北京當局正準備攻打台灣。

對此，美國國防部發言人、空軍准將賴德（Patrick Ryder）今天在例行媒體簡報上表示，美國與澳洲有久遠關係，美方派遣戰機參加與澳洲的聯合演習情況並不罕見。

他並指出，這項行動向區域國家傳達一個明確信號。首先，美國是可靠的合作夥伴，確保戰力以因應全球各地的突發事件。同時也發出明確訊息，亦即美國有能力威嚇並在必要時參與。（編輯：高照芬）1111102