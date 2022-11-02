北韓上午發射17彈 下午再射6枚地對空飛彈

（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）南韓軍方稍早向媒體表示，北韓又再次向東、西海上發射6枚地對空飛彈。北韓今天上午陸續發射17枚飛彈，並在位於東海的海上緩衝區進行100多發砲擊，再次違反兩韓919軍事協議。

韓聯社引述南韓合同參謀本部資訊報導，北韓在今天上午約6時51分從平安北道定州市及枇峴郡一帶向西海發射4枚短程彈道飛彈（SRBM）；兩小時後又江原道元山一帶向東海發射3枚短程彈道飛彈。



8時51分左右發射的3枚短程彈道飛彈之一落在北方界線（NLL）以南26公里處，距南韓領海僅12海里（約22公里），這也是兩韓分裂後北韓發射彈道飛彈首次落在北方界線以南地區。



北韓又自上午9時12分起，接連從咸鏡南道及平安南道、黃海南道一帶分別向東海、西海發射推測為短程彈道飛彈、地對空飛彈等10多枚飛彈。



南韓軍方在下午1時27分左右還監測到北韓從江原道高城郡一帶，向東海北方界線以北的海上緩衝區發射100多枚砲彈，截至約6小時36分鐘內北韓就發射至少17枚飛彈及100多枚砲彈。



越過北方界線的短程彈道飛彈落在南韓本島東側的鬱陵島與東北部臨海城市束草之間，南韓當局在8時55分發布空襲警報，這是南韓時隔6年9個月發布空襲警報，也是鬱陵島當地首次發布空襲警報或警戒警報。



南韓當局上一次發布空襲警報，是2016年2月7日北韓發射長距離彈道飛彈後，針對黃海的白翎島及大青島發布。（編輯：周永捷、陳惠珍）1111102