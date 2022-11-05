蕭茲訪北京 白宮表尊重重申不要求他國選邊站

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（中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電）德國總理蕭茲率團訪問北京，是COVID-19疫情爆發以來、中共20大後，首位訪中的西方領導人。白宮官員今天對蕭茲訪中表達尊重，重申美方不要求他國在美中之間選邊站。

去年底上任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日率團訪問北京，與甫在中共20大鞏固第3任期的中國國家主席習近平會唔。

由於蕭茲是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）近3年前爆發以來、中共20大上個月落幕後，首位訪問中國的西方國家領導人，加上美國近年來積極聯合歐洲盟友對抗中國，蕭茲此次訪中格外受到外界矚目。

對此，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在媒體簡報會上表示，美國充分尊重且感謝德國想以自身認為最適合、最妥善的方式，管理與中國的雙邊關係；由於中德兩位領導人先前未見過面，美國尊重也理解蕭茲決定訪中背後的邏輯。

柯比重申，美國沒有要求他國在美中之間選邊站，「每個國家都有主權權利，決定自己要經營哪些雙邊關係以及如何經營，我們尊重這點」。

但他也強調，美國會持續確保自己處於最佳地位，以與中國戰略競爭，因應北京實實在在帶來的威脅與挑戰，尤其是在印太區域。

針對20大後中國對外作法是否有轉變，柯比表示，習近平在20大鞏固第3任期，現在持續擴大對外工作，包括接待蕭茲，也規劃海外出訪。他說，這並非意料之外的事，一是因為習近平已確保第3任期，二是過去2年來他因為疫情幾乎在國際舞台上缺席，沒有出訪，也未親身從事什麼國際事務。

至於20國集團（G20）峰會「拜習會」是否有譜，柯比說，雙方仍在幕僚階層就潛在雙邊會晤進行努力，目前沒有日期或其他細節能宣布；但若兩人真的會面，可想而知會議議程將有相當多事項。（編輯：徐睿承）1111105